Großenhain - Drei Jugendliche haben in den vergangenen Wochen mutmaßlich mehrere Fahrzeuge in der Großenhainer Innenstadt beschädigt. Polizisten ertappten sie in der Nacht zum Sonntag auf frischer Tat, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie beobachteten demnach die Jungen im Alter von 13, 15 und 16 Jahren dabei, wie sie die Spiegel eines Autos abtraten und die Radkappen herunterrissen. Die Polizisten griffen ein und machten das Trio dingfest. Nach den polizeilichen Maßnahmen und einer Belehrung wurden die Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Polizei prüft den Angaben zufolge, ob das Trio auch für weitere Sachbeschädigungen an Fahrzeugen verantwortlich ist. In insgesamt 19 Fällen wurden in den vergangenen Wochen Autoscheiben eingeschlagen, Reifen zerstochen und Spiegel abgetreten. Dabei verursachten die Täter einen Schaden von mehreren Tausend Euro. Die Polizei verstärkte daraufhin die Streifentätigkeit und führte Fahndungsmaßnahmen durch. „Ich bin erleichtert, dass unsere Maßnahmen schnell zum Erfolg geführt haben und hoffe, dass diese Serie nunmehr ein Ende gefunden hat“, sagte die Leiterin des Polizeireviers Großenhain, Sandra Geithner, laut Mitteilung.