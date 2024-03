Zwickau - Mehrere Autos sind bei einem Brand auf dem Gelände eines Autohandels beschädigt worden. Ein 49-Jähriger wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach geriet am Dienstagnachmittag aus zunächst ungeklärter Ursache ein Auto in Brand. Dabei wurden drei weitere Autos beschädigt. Der 49 Jahre alte Mitarbeiter des Autohandels versuchte den Angaben zufolge, mit einem Feuerlöscher zu löschen, was jedoch nicht gelang. Die gerufenen Einsatzkräfte löschten den Brand. Der Sachschaden wurde auf rund 25.000 Euro geschätzt. Laut Polizei dauerten die Ermittlungen zur Brandursache an.