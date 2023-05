Dresden - Nach ruckeligem Start hat der autonom fahrende Obst- und Weinbauroboter „Elwobot“ die ersten Testfahrten auf einer Apfelplantage in Dresden-Pillnitz nach Angaben des Landesumweltamtes erfolgreich absolviert. „Wie auch zu erwarten war, haben sich natürlich auch gleich ein paar Probleme aufgetan“, sagte der Referatsleiter für Gemüse, Obst und Weinbau, Christian Kröling, am Mittwoch in Dresden. Zunächst sei die Verbindung zwischen dem Roboter und dem 5G-Netz nicht stabil gewesen. Das Problem sei inzwischen behoben worden.

Dem Landesumweltamt zufolge soll der Roboter kontinuierlich Daten zu den Bäumen sammeln, anhand derer der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und die Nährstoffversorgung berechnet werden könne. Zudem werde getestet, wie gut das „Elwobot“ genannte Gefährt mähen und mulchen könne.

Das Versuchsfeld sei von der TU Dresden und dem Fraunhofer-Institut für Verkehrs- und Infrastruktursysteme mit 5G ausgestattet worden. „Elwobot“ sei mit Lasersensoren ausgerüstet, um sich in der Plantage orientieren zu können. Die Tests sollen bis Frühjahr 2024 laufen.

Neben den Tests in Dresden-Pillnitz sind im Laufe des Jahres noch Testfahrten vorgesehen - etwa beim Obstproduzenten Obstland Dürrweitzschen. Der Obst- und Weinbauroboter ist ein gemeinsames Forschungsprojekt der TU Dresden und des Landesumweltamtes. Die Kosten von rund 1,8 Millionen Euro trägt der Freistaat Sachsen.