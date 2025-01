Mit einem „Kiosk der Kostbarkeiten“ eröffnet die Kirche auf einem Friedhof in Hohenschönhausen eine besondere Hilfe: Kleine Pakete sollen die Menschen in ihrer Trauer unterstützen.

Beistand in einer Box

Berlin - Um Trauernden Trost zu spenden, gibt es auf dem katholischen St. Hedwig/ St. Pius-Friedhof in Berlin-Hohenschönhausen jetzt einen besonderen Automaten. Am „Kiosk der Kostbarkeiten“ können sich die Besucherinnen und Besucher des Friedhofs für jeweils zwei Euro Päckchen kaufen, die sie bei ihrer Trauer unterstützen sollen. Fünf unterschiedliche Boxen sind einem Sprecher des Erzbistums Berlin zufolge in dem Automaten vorhanden. Sie tragen die Namen: Weggefährten, Lichtblick, Trostgold, Bauchgefühle und Sternstunden.

Der Kiosk wurde zusammen mit einer künstlerischen Projektgruppe entwickelt. Er solle Menschen unterstützen, die selbstbestimmt und anonym trauerten, aber nicht allein sein wollten, sagte Carla Böhnstedt, Referentin für Citypastoral im Erzbistum Berlin.