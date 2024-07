Laut Polizei sind etwa 200 Gäste einer Hochzeit in einem Autokorso in Zwickau unterwegs. Ein Zeuge berichtet von Schüssen, die aus einem der Autos abgefeuert worden sein sollen.

Nach dem Vorfall in Zwickau wird gegen eine 21-jährige Tatverdächtige ermittelt.

Zwickau - Bei einem Autokorso im Rahmen einer Hochzeit in Zwickau sind Zeugenaussagen zufolge mehrere Schüsse aus einem Auto abgefeuert worden. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, hielten die alarmierten Beamten daraufhin am Samstagnachmittag zahlreiche Autos mit rund 200 Menschen an.

Außerdem sei das Auto, aus dem laut einem Zeugen Schüsse abgefeuert wurden, identifiziert und eine sich darin befindende Schreckschusswaffe sichergestellt worden, hieß es. Die Polizei ermittelt nun gegen eine 21-jährige Tatverdächtige, der vorgeworfen wird, die Schüsse abgegeben zu haben.