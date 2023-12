Das von einer Leitplanke durchbohrte Auto steht nach dem Unfall am Straßenrand.

Waldbröl - Bei einem Verkehrsunfall in Waldbröl (Nordrhein-Westfalen) hat eine Leitplanke ein Auto durchbohrt. Bei dem Vorfall am frühen Mittwochmorgen im Oberbergischen Kreis sei offenbar niemand ernsthaft verletzt worden, teilte die Kreispolizei Oberberg mit.

Nach bisherigen Ermittlungen war der Kleinwagen von der Straße abgekommen und dabei so unglücklich gegen die Leitplanke geprallt, dass diese durch die Frontscheibe in den Innenraum eindrang und an der Heckscheibe wieder herausragte.

Zeugen hatten danach eine Frau und einen Mann beobachtet, die versuchten, den Wagen von der Leitplanke zu befreien. Als dies scheiterte, entfernten sich die beiden zu Fuß von der Unfallstelle. An der Adresse des Fahrzeughalters traf die Polizei niemanden an. Die Beamten stellten das Fahrzeug sicher. Die Ermittlungen laufen.