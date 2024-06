Oelsnitz - Bei einem Autounfall im Erzgebirgskreis ist eine 66-Jährige verletzt worden. Die Frau war am Freitag mit ihrem Wagen aus noch ungeklärter Ursache von der S 255 bei Oelsnitz abgekommen und in einem Straßengraben gelandet, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wie schwer sie verletzt war, dazu gab es zunächst keine Angaben.