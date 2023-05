Tautendorf - Ein Radfahrer ist am Sonntagnachmittag in Tautendorf (Saale-Holzland-Kreis) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll die Autofahrerin dem 52 Jahre alten Fahrradfahrer die Vorfahrt genommen haben. Die 52-jährige Autofahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.