Weißenfels/Halle - Eine Autofahrerin in Weißenfels (Burgenlandkreis) hat eine 37 Jahre alte Fußgängerin verletzt und daraufhin die Flucht ergriffen. Die Autofahrerin soll die Passantin am Samstag beim Rangieren mit ihrem Wagen am Bein verletzt haben, wie die Polizeiinspektion in Halle in der Nacht zum Sonntag mitteilte. Bislang sei die Fahrerin nicht gefasst worden; ihr Kennzeichen sei jedoch bekannt.

Für Samstag berichtete die Polizei von zwei weiteren Fällen der Fahrerflucht. Ein Autofahrer soll beim Ausparken in Naumburg (Saale) in ein geparktes Auto gestoßen und daraufhin davongefahren sein. Einem 54-Jährigen in Osterfeld (Burgenlandkreis) unterlief demnach ein ähnliches Malheur. Nach einem Zusammenstoß seines Wagens mit einem parkenden Auto verließ er den Unfallort, kam kurz darauf aber zurück. Laut Polizei hatte er Alkohol intus. Seinen Führerschein ist der Mann vorerst los.