Hohenstein-Ernstthal - Ein 16 Jahre alter Mopedfahrer ist im Landkreis Zwickau bei einem Unfall schwer verletzt worden. Eine 66-jährige Autofahrerin hatte diesen am Sonntagabend beim Abbiegen übersehen, wie die Polizei mitteilte. Die Fahrerin war in Wüstenbrand auf der Straße der Einheit unterwegs gewesen, bis sie nach links abbog und mit dem entgegenkommenden Mopedfahrer zusammenstieß. Der 16-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.