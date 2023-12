Rodewisch - Eine Autofahrerin hat in Rodewisch (Vogtlandkreis) einen Fußgänger angefahren. Der 50 Jahre alte Mann kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, wie die Polizei Zwickau am Freitag mitteilte. Die 61-Jährige wollte am Donnerstagabend mit ihrem Wagen abbiegen und übersah dabei laut Polizei den Fußgänger, der gerade die Straße überquerte. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 7000 Euro.