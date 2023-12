Bad Schmiedeberg - Ein 84-jähriger Fahrradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall auf einer Bundesstraße bei Bad Schmiedeberg (Landkreis Wittenberg) gestorben. Eine 47-jährige Autofahrerin sei am Sonntag auf den Mann, der in die gleiche Richtung fuhr, mit dem Auto aufgefahren, teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Warum die Frau den Mann offenbar nicht sah, war zunächst unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.