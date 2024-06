Westerhausen - Eine 58 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Unfall auf einer Landstraße im Harz tödlich verunglückt. Sie war nach Mitteilung der Polizei am Donnerstagnachmittag bei Thale auf der L240 in Richtung Westerhausen unterwegs und kam aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Mit ihrem Wagen überschlug sie sich mehrfach. Er blieb schließlich auf einem Acker liegen. Die Frau erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen, hieß es von den Einsatzkräften.