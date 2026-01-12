Ein Rettungswagen ist mit Blaulicht unterwegs. An einer Kreuzung kommt es zu einem Unfall.

Berlin - Eine Autofahrerin ist bei einem nächtlichen Zusammenstoß mit einem Rettungswagen in Berlin-Staaken verletzt worden. Die 86-Jährige wurde in einem Krankenhaus notoperiert, wie die Polizei mitteilte. Die Besatzung des Krankenwagens blieb demnach unverletzt.

Den Angaben zufolge stießen das Einsatzfahrzeug, das mit Blaulicht unterwegs war, und der Wagen der Frau an einer Kreuzung zusammen. Weshalb es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Weitere Ermittlungen wurden eingeleitet.