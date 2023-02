Crimmitschau/Zwickau - Bei einem Niesanfall ist eine Frau in Crimmitschau (Kreis Zwickau) mit einem anderen Auto im Gegenverkehr zusammengestoßen. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei in Zwickau am Samstag mitteilte. Die 88-Jährige war demnach am Freitag in eine andere Straße abgebogen, als sie nach eigenen Angaben niesen musste, dabei kurz die Kontrolle über ihren Wagen verlor und mit dem Auto eines 70-Jährigen zusammenstieß. Es entstand ein Schaden vorn rund von rund 10.000 Euro.