Elbingerode - Eine Autofahrerin ist am Samstagnachmittag auf der B 27 bei Elbingerode (Landkreis Harz) im Nebel von der Straße abgekommen und gegen einen Zaun und einen Baum geprallt. Die 44-Jährige kam verletzt in ein Krankenhaus, wie das Polizeirevier Harz am Sonntag mitteilte. Ihr 45 Jahre alter Beifahrer blieb unverletzt.

Die Frau war demnach bei dichtem Nebel und damit schwierigen Sichtverhältnissen unterwegs und hatte laut Polizei ihre Geschwindigkeit nicht richtig angepasst. Sie verlor den Angaben zufolge die Kontrolle über das Auto und kam von der Straße ab. Bei dem Zusammenstoß mit dem Weidezaun und dem Baum kippte ihr Auto laut Polizei auf die Seite. Die Beamten schätzen den Schaden am Wagen auf 25.000 Euro.