Golßen - Eine 24 Jahre alte Autofahrerin ist am späten Mittwochabend bei Golßen (Landkreis Dahme-Spreewald) vor der Polizei geflohen und mit ihrem Wagen gegen eine Schutzplanke geprallt. Polizisten war das Auto der Frau auf der A13 aufgefallen, weil es als gestohlen galt, wie die Brandenburger Polizeidirektion Süd am Donnerstag mitteilte. Die Beamten gaben der Frau demnach Haltesignale, und sie hielt an einem Rastplatz an. Als die Polizisten das Auto kontrollieren wollten, gab die 24-Jährige Gas und fuhr laut Polizei mit hoher Geschwindigkeit davon.

Die Beamten leiteten den Angaben zufolge eine Fahndung ein, dabei suchte auch ein Hubschrauber nach dem Auto der Frau. An einem stillgelegten Bahnübergang bei Golßen prallte die Frau mit ihrem Auto dann laut Polizei gegen eine Schutzplanke und einen Schaltschrank der Deutschen Bahn. Sie kam auf den Gleisen zum Stehen.

Die 24-Jährige versuchte zu fliehen, wurde aber von den Polizisten gestoppt. Der 17 Jahre alte Beifahrer rannte demnach zunächst davon, kam aber später wieder zurück.

Die Beamten stellten fest, dass die Frau wegen früherer Delikte keinen Führerschein mehr hatte. Sie gab demnach an, Cannabis konsumiert zu haben. Der 17-Jährige galt den Angaben zufolge als vermisst und wurde in eine Jugendhilfeeinrichtung gebracht.