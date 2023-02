Königstein - Bei einem Streit auf Bahngleisen in Königstein in der Sächsischen Schweiz hat eine Autofahrerin einen Zugführer angefahren. Die 40-Jährige sei am Dienstag in eine Sackgasse geraten und zu Fuß auf die Gleise gegangen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Um die Frau nicht zu erfassen, musste ein herannahender Zug bremsen. Zu der Auseinandersetzung kam es laut der Polizei, als der 38 Jahre alte Zugführer die Frau von den Gleisen bringen wollte. Als die Frau mit ihrem Auto wegfahren wollte, habe sich der Zugführer ihr in den Weg gestellt. Dabei habe die Frau den Mann angefahren, der leichte Verletzungen erlitt. Die Polizei ermittelt nun gegen die Frau.