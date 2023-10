Pirk/Zwickau - Eine Autofahrerin hat in Pirk im Vogtland einen Motorradfahrer angefahren und dabei tödlich verletzt. Der 69-Jährige starb trotz der Bemühungen der Rettungskräfte noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen, wie die Polizei in Zwickau am Donnerstag mitteilte. Die 41 Jahre alte Fahrerin wollte nach bisherigen Erkenntnissen am Mittwochnachmittag im Ortsteil Weischlitz von einer Seitenstraße auf die Bundesstraße 173 einbiegen. Dabei übersah sie das Motorrad, das Vorfahrt hatte.