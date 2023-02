Halberstadt - Ein zehn Jahre altes Mädchen ist in Halberstadt (Landkreis Harz) von einem Auto angefahren und verletzt worden. Das Kind hatte eine Straße in der Stadt überquert, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte. Die genauen Umstände des Unfalls, der sich am Freitag ereignete, müssten noch geklärt werden. Das Kind wurde den Angaben zufolge am Fuß verletzt und in ein Klinikum gebracht. Gegen die 38 Jahre alte Autofahrerin werde wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, sagte er.