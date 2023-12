Salzgitter - Eine Frau ist mit ihrem Auto in Salzgitter gegen einen Baum geprallt und dabei schwer verletzt worden. Die 78-Jährige sei aus bisher ungeklärten Umständen auf einer Landstraße nach links von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am Samstag mit. Dort prallte der Wagen gegen einen Baum und wurde zurück auf die Straße geschleudert. Die Fahrerin musste am Freitagnachmittag mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.