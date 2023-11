Remse - Bei einem Unfall auf einer Landstraße im Landkreis Zwickau sind drei Frauen verletzt worden. Eine 20-Jährige war am Samstagabend mit ihrem Auto auf der B175 in Richtung des Ortes Remse unterwegs gewesen, wie die Polizei mitteilte. In einer Kurve kam der Wagen ins Schleudern, prallte gegen eine Leitplanke, schoss von der Straße und krachte gegen einen Baum. Die Fahrerin erlitt dabei schwere Verletzungen, ihre 20 und 23 Jahre alten Mitfahrerinnen wurde leichter verletzt. Alle drei Frauen wurden in Krankenhäuser gebracht.