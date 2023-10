Dachwig - Bei dem Versuch einem Reh auszuweichen ist eine 22 Jahre alte Autofahrerin bei Dachwig (Landkreis Gotha) schwer verletzt worden. Wie die Polizei in der Nacht zum Sonntag mitteilte, war die Frau auf einer Bundesstraße in der Nähe von Erfurt unterwegs, als ein Reh die Fahrbahn querte. Die Autofahrerin wich daraufhin dem Wild aus und lenkte gegen. So konnte sie eine Kollision mit dem Reh verhindern, verlor dabei aber die Kontrolle über ihr Auto, das von der Fahrbahn abkam und sich mehrfach überschlug. Am Auto entstand Totalschaden. Der Unfall hatte sich laut Polizei bereits am Freitagabend ereignet.