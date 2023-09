Autofahrer will Klimademonstrant selber von Straße lösen

Berlin - Bei Straßenblockaden der Letzten Generation hat die Berliner Polizei in Spandau einen Autofahrer gestoppt, der selbst einen Klimademonstranten von der Straße lösen wollte. „Wir haben Verständnis, wenn Sie von den Protesten genervt sind, aber bitte greifen Sie nicht ein oder wenden gar Gewalt an“, bat die Polizei am Montag erneut bei der Plattform X, vormals Twitter. Einsatzkräfte kämen schnellstmöglich zu den verschiedenen Blockadeorten im Stadtgebiet. Den gesamten Tag über seien bis zu 500 Einsatzkräfte unterwegs, um schnell und konsequent einzuschreiten, sagte ein Polizeisprecher.

Mitglieder der Klimaschutzgruppe Letzte Generation haben zum Wochenstart zahlreiche Straßen in Berlin blockiert. Die Polizei sprach am Montagmorgen von 21 Blockaden. Die Lage sei jedoch „sehr dynamisch“, sagte der Polizeisprecher. Die Letzte Generation teilte mit, es gebe an mindestens 23 Orten Sitzblockaden. Medien berichteten von einer aufgeheizten Stimmung auf der Straße.