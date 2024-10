Zella-Mehlis - Ein Autofahrer hat im Rennsteigtunnel auf der Autobahn 71 zweimal gewendet und ist dabei zeitweise als Geisterfahrer unterwegs gewesen. Der 24-Jährige sei zunächst richtig in die Tunnelröhre in Richtung Sangerhausen eingefahren, teilte die Autobahnpolizei mit. Er wendete jedoch kurz darauf und fuhr als Geisterfahrer zurück.

Nachdem die Betriebsleitstelle des Tunnels über Lautsprecherdurchsagen Kontakt zu ihm aufgenommen hatte, drehte der Fahrer erneut um und war wieder in der richtigen Richtung unterwegs. Er habe dann auf dem rechten Fahrstreifen angehalten und dort auf die eintreffende Polizei gewartet.

Zum Zeitpunkt des waghalsigen Manövers in der Nacht zum Sonntag habe sich kein weiteres Fahrzeug im Tunnel befunden, so die Polizei. Der Rennsteigtunnel im Thüringer Wald ist mit knapp acht Kilometer Länge Deutschlands längster Autobahntunnel. Die A71 verbindet Sangerhausen mit Schweinfurt in Bayern.