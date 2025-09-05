Eine Szene wie aus einem Film: In Wittenau wird ein Autofahrer zum Anhalten gezwungen – kurz darauf wird er mit einer Schusswaffe bedroht.

Berlin - Ein Autofahrer ist in Berlin-Wittenau mit seinem Wagen abgedrängt und von drei bewaffneten Räubern ausgeraubt worden. Der 26 Jahre alte Mann soll ersten Erkenntnissen zufolge am Donnerstagabend in der Gorkistraße von einem anderen Auto zum Halten genötigt worden sein, wie die Polizei mitteilte. Ein weiterer Wagen soll demnach hinter dem Auto des 26-Jährigen gehalten haben.

Laut Polizei seien drei Verdächtige aus den beiden Wagen gestiegen und hätten den Autofahrer mit einer Schusswaffe bedroht. Zudem hätten sie dem Mann gegen die Schulter geschlagen. Die Verdächtigen hätten seine Wertsachen und Bargeld gestohlen und seien geflüchtet. Der 26-Jährige habe über Schmerzen am Rücken geklagt, habe aber nicht behandelt werden müssen. Die Polizei ermittelt.