Magdeburg - Nach einem Unfall hat ein Autofahrer in Magdeburg einen Fußgänger lebensbedrohlich verletzt. Der 38-Jährige soll am Donnerstag vor das Fahrzeug des 41-Jährigen gelaufen sein, es kam zum Unfall, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Fahrer sei dann ausgestiegen und es sei zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Männern gekommen. Der 41-Jährige soll den Fußgänger mit einem spitzen Gegenstand, nach dem noch gesucht wird, verletzt haben.

Beide Männer wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Ältere wurde festgenommen. Die Polizei ermittelt.