Kölleda - Ein berauschter Autofahrer ist bei einer Polizeikontrolle in Kölleda (Landkreis Sömmerda) in einen Graben gefahren. Die Beamten stoppten den 34-Jährigen in der Nacht von Freitag zu Samstag im Ortsteil Dermsdorf für eine Kontrolle, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei fuhr das Fahrzeug plötzlich nach rechts in den Graben und kippte um. Ob der Fahrer sich verletzte, teilten die Beamten nicht mit. Er soll den Angaben zufolge vorher Cannabis, Amphetamin und Opiate eingenommen haben. Eine Atemalkoholkontrolle ergab zudem 0,25 Promille. Die Polizisten zogen seinen Führerschein ein und notierten eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Es entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.