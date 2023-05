Plauen - Ein 14-jähriger Fahrradfahrer ist in Plauen von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Autofahrer hatte den Jungen auf dem Gehweg übersehen, als er von einem Grundstück auf die Straße fahren wollte, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Der Jugendliche wurde nach dem Unfall am Samstagnachmittag in ein Krankenhaus gebracht.