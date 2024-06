Glauchau - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Auto im Landkreis Zwickau sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 40-Jähriger war am späten Dienstagnachmittag in Glauchau mit seinem Wagen links abgebogen und hatte dabei das herannahende Motorrad übersehen, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Beim folgenden Zusammenstoß wurden der 18-jährige Motorradfahrer und der Autofahrer so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten.