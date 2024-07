Mühlental - Ein 85-Jahre alter Autofahrer und seine Beifahrerin sind bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw eingeklemmt und schwer verletzt worden. Der Mann war laut Polizei am Donnerstagvormittag in Unterwürschnitz (Vogtlandkreis) in Richtung der Bundesstraße 92 unterwegs. Beim Abbiegen missachtete der Mann die Vorfahrt eines 37-Jahre alten Lkw-Fahrers - es kam zum Zusammenstoß, hieß es weiter. Der Autofahrer und seine 83-jährige Beifahrerin wurden dabei in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt von der Feuerwehr geborgen. Der 37-Jährige wurde nur leicht verletzt. Die Bundesstraße 92 ist für vier Stunden voll gesperrt worden.