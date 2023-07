Kubschütz/Görlitz - Nach dem Zusammenstoß mit einem Laster auf einer Landstraße bei Kubschütz (Kreis Bautzen) ist ein 73-jähriger Autofahrer im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei in Görlitz mitteilte, erlag er am Mittwochmorgen seinen schweren Verletzungen. Der Lasterfahrer wurde bei dem Unfall am Dienstagmittag leicht verletzt. Der Schaden wurde mit etwa 100.000 Euro angegeben. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Straße war für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 73-Jährige in Richtung Bautzen unterwegs, als er im Ortsteil Neupurschwitz in einer Rechtskurve aus noch ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn geriet. Nach dem Zusammenprall mit dem Laster stieß er noch gegen einen Zaun sowie eine Steinsäule. Herumfliegende Teile beschädigten einen weiteren Wagen hinter ihm.