Doberlug-Kirchhain - Nach einem schweren Unfall in Doberlug-Kirchhain (Landkreis Elbe-Elster) ist ein Autofahrer gestorben. Der 69-Jährige prallte mit seinem Auto am späten Mittwochabend auf der Hauptstraße gegen einen Baum, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte.

Alarmierte Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus, wo er wenig später starb. Die Straße war während der Unfallaufnahme bis nach Mitternacht voll gesperrt. Ein Todesermittlungsverfahren soll nun Klarheit darüber bringen, wie es zu dem Unfall kam.