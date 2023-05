Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit.

Rudolstadt - Bei einem Unfall mit drei beteiligten Autos im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ist einer der Fahrer gestorben. Der Wagen des 43-Jährigen war in ein entgegenkommendes Auto gekracht, wie die Polizei am frühen Sonntagmorgen mitteilte. Drei weitere Menschen wurden leicht verletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte eines der beteiligen Fahrzeuge beim Überholen am Samstagabend den Wagen des 43-Jährigen berührt, der daraufhin ins Schleudern kam, gegen die Leitplanke prallte und in den Gegenverkehr geriet. Dort kam es dann zu dem folgenschweren Zusammenstoß. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle.