Stöckse - Ein Autofahrer ist bei der Kollision mit einem Baum im Landkreis Nienburg gestorben. Der 78-Jährige war am Donnerstag in Stöckse mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dann prallte er mit seinem Wagen frontal gegen den Baum. Zeugen informierten die Polizei. Ein Notarzt versuchte, den Senior zu reanimieren, jedoch ohne Erfolg. Der 78-Jährige starb noch am Unfallort. Die Unfallursache war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.