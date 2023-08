Farnstädt - Ein Mann hat bei einer Polizeikontrolle in Farnstädt mit seinem Auto einen Polizisten mitgeschliffen. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann in der Nacht zum Dienstag durch sein Fahrverhalten aufgefallen. Daraufhin sollte er kontrolliert werden. Die Beamten fanden ihn auf der Bundesstraße 180 im Saalelandkreis neben seinem laufenden Fahrzeug stehend an. Bei der Kontrolle wurde der 51 Jahre alte Man aggressiv. Er griff die Polizisten an und beleidigte sie. Dann stieg er in sein Fahrzeug. Einer der Polizisten lehnte sich in das Auto des Mannes, um an den Fahrzeugschlüssel zu kommen. Der 51-Jährige fuhr daraufhin los und schliff den Polizisten einige Meter mit. Der Polizist wurde dabei schwer verletzt und stationär ins Krankenhaus gebracht. Der 51-Jährige fuhr weg. Er wurde später von der Polizei in seiner Wohnung aufgefunden und festgenommen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen alkoholisiertem Autofahren und schwerer Körperverletzung ermittelt.