Ein Auto kracht bei Wittingen frontal in einen Traktor. Für den Fahrer kommt jede Hilfe zu spät. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Wittingen - Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Traktor ist der Fahrer des Autos ums Leben gekommen. Er starb noch am Unfallort im Landkreis Gifhorn, wie die Polizei mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 84-Jährige mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten, wo er gegen den Trecker fuhr. Den Angaben nach ereignete sich der Unfall auf der Landstraße 270 bei Wittingen.

Nach dem Aufprall hatte sich das Auto des Mannes noch gedreht, ehe es in einem Grünstreifen zum Stehen kam. Der 75 Jahre alte Traktorfahrer blieb unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Die betroffene Straße war für mehr als zwei Stunden im Unfallbereich gesperrt. Wie es zu dem Verkehrsunfall am Vormittag kam, war zunächst unklar.