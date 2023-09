Ilmenau - Ein 56-Jähriger ist in Ilmenau (Ilm-Kreis) mit seinem Auto erst gegen drei Bäume und dann gegen die Fassade eines Bowlingcenters geprallt. Dabei wurde der Mann am Freitagabend leicht verletzt, wie die Polizei Gotha am Samstag mitteilte. Die Beamten schätzen den Sachschaden auf 20.000 Euro. Der Mann war vom Parkplatz eines Supermarktes gestartet, als er die Kontrolle über sein Auto verlor. Das Wagen fuhr laut Polizei über den gegenüberliegenden Bordstein und rutschte einen Hang herab. Am Bowlingcenter kam das Auto schließlich zum Stehen.