Nordharz - Ein Autofahrer ist von einer Straße in der Gemeinde Nordharz abgekommen und dabei schwer verletzt worden. Am Freitagabend sei der 62-Jährige mit seinem Auto aus bislang unbekannten Gründen in einer Kurve von der K1355 abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde nach der Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.