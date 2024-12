Auf gerader Strecke kommt ein Fahrer im Bördekreis von der Fahrbahn ab und fährt gegen einen Baum. Er stirbt vor Ort an seinen schweren Verletzungen.

Magdeburg - Ein 74-Jähriger ist zwischen Ummendorf und Badeleben (Landkreis Börde) mit dem Auto gegen einen Baum gefahren und tödlich verletzt worden. Der Mann wurde bei dem Zusammenstoß auf der Bundesstraße 245 in seinem Wagen eingeklemmt und konnte von den Rettungskräften der Feuerwehr nur noch tot geborgen werden, wie die Polizei mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann am Vormittag in Richtung Badeleben unterwegs, als er aus bisher noch unbekannter Ursache auf gerader Strecke rechts von der Fahrbahn abkam. Die Straße musste an der Unfallstelle für mehrere Stunden gesperrt werden.