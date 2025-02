Hettstedt - Bei einem Unfall in Hettstedt (Kreis Mansfeld-Südharz) ist ein Mann verletzt worden. Kurz vor Mitternacht sei er im Ortsteil Walbeck unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. In einer Kurve habe er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei anschließend frontal gegen einen Baum geprallt. Den Angaben zufolge ergab ein Alkoholtest zwei Promille. Der Mann konnte außerdem keinen Führerschein vorweisen. Er kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. An seinem Auto sei ein Sachschaden entstanden.