Clausthal-Zellerfeld - Ein Mann ist mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und gestorben. Der 35-Jährige kam am Dienstagabend aus bisher ungeklärter Ursache in einer scharfen Kurve von der Bundesstraße 242 bei Clausthal-Zellerfeld (Landkreis Goslar) ab, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Fahrer starb demnach noch an der Unfallstelle.

Wegen Aufräumarbeiten war die Bundesstraße in dem Bereich westlich von Clausthal stundenlang gesperrt. Die Polizei schätzte den Schaden auf 25.000 Euro.