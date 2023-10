Fredenbeck - Ein Mann ist mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Der 32-Jährige kam in der Nacht auf Mittwoch in Fredenbeck westlich von Buxtehude aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße ab, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Feuerwehrleute befreiten den Mann aus seinem Auto, ehe er in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Eine vorbeikommende Autofahrerin hatte das Unfallauto im Graben gesehen und den Notruf alarmiert. Die Kreisstraße war wegen des Unfalls zeitweise voll gesperrt. Die Beamten schätzten den Schaden auf ca. 10.000 Euro.