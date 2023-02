Wilhelmshaven - Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen bei Wilhelmshaven gegen einen Baum geprallt und dabei schwer verletzt worden. Bei dem Frontalaufprall sei der 20-Jährige in dem Wrack eingeklemmt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Mit schwerem Gerät musste er von Rettungskräften der Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittler bemerkten noch an der Unfallstelle einen starken Alkoholgeruch bei dem Fahrer, ein Alkoholtest war jedoch in der Nacht auf den Sonntag nicht möglich. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.