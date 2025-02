Ein Autofahrer gerät mit seinem Wagen in den Gegenverkehr. Beim Zusammenstoß seines Wagens mit einem Lastwagen wird er lebensgefährlich verletzt.

Lingen - Bei einem Unfall in Lingen im Kreis Emsland ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der Fahrer sei aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten, sagte ein Polizeisprecher. Sein Wagen kollidierte mit einem entgegenkommenden Lkw. Anschließend sei ein weiteres Fahrzeug aufgefahren.

Der Fahrer des Unfallwagens sei schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Lebensgefahr könne nicht ausgeschlossen werden, hieß es. Die Straße wurde zeitweise voll gesperrt. Nähere Angaben konnte die Polizei zunächst noch nicht machen.

Weiterer Unfall in Delmenhorst

Ebenfalls in den Gegenverkehr geriet ein 73-jährige in Delmenhorst. Nach Angaben der Polizei hatte er wahrscheinlich einen medizinischen Notfall erlitten und die Kontrolle über sein Auto verloren. Beim Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug wurde er schwer verletzt. Per Rettungswagen kam er ins Krankenhaus. Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs blieb unverletzt.