Arendsee - Er fuhr in Schlangenlinien über Bordstein und Grünstreifen und schlussendlich im Rückwärtsgang gegen einen Altglascontainer: In Arendsee hat die Polizei bei einem Autofahrer einen Atemalkoholwert von vier Promille ermittelt. Zeugen meldeten der Polizei am Samstagabend den Unfall des 70-Jährigen, wie ein Sprecher am Sonntag in Salzwedel mitteilte. Das Fahrzeug des Mannes wurde leicht beschädigt, verletzt wurde niemand. Nach einer Blutprobenentnahme sei der Mann wegen seiner starken Alkoholisierung im Krankenhaus geblieben. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein und führt nun ein Strafverfahren gegen den 70-Jährigen.