Treuen - Beim Zusammenstoß zweier Autos in Treuen (Vogtlandkreis) sind am Samstagabend drei Menschen verletzt worden. Ein 18-Jähriger hatte mit seinem Pkw an einer Kreuzung einem anderen Autofahrer die Vorfahrt genommen. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei erlitt der 54 Jahre alte Fahrer des anderes Autos schwere Verletzungen, wie die Polizei in der Nacht zum Sonntag mitteilte. In seinem Wagen wurden darüber hinaus ein 10-jähriger Junge und ein 13-jähriges Mädchen leicht verletzt. Der 18-Jährige blieb unverletzt.