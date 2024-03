Oberlungwitz - Ein 17-jähriger Rollerfahrer hat bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Oberlungwitz (Landkreis Zwickau) schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, missachtete ein 80-jähriger Autofahrer am Mittwoch die Vorfahrt des Rollerfahrers, das Auto stieß mit dem Jugendlichen auf dem Motorroller zusammen. Dieser wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand zudem ein Sachschaden von 7000 Euro.