Berlin - Ein 61-jähriger Radfahrer ist in Berlin-Pankow von einem Auto erfasst und verletzt worden. Laut Angaben der Polizei war der Mann mit seinem Fahrrad auf der Neumannstraße unterwegs, als es im Kreuzungsbereich zur Arnold-Zweig-Straße zum Zusammenstoß mit dem Wagen eines 63-Jahre alten Autofahrers kam. Der Fahrzeugführer missachtete ersten Erkenntnissen zufolge die Vorfahrt des 61-Jährigen, welcher Verletzungen am Kopf erlitt und in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der 63-Jährige blieb unverletzt.