Hildesheim - Bei einem Verkehrsunfall in Hildesheim ist ein Autofahrer gegen einen Baum geprallt und verletzt worden. Der 61-Jährige war am Mittwochabend auf einer Straße in Richtung Rhüden unterwegs, als er aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abkam und gegen Baum krachte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Durch den Aufprall drehte sich das Auto um die eigene Achse und kam am Fahrbahnrand zum Stehen. Der 61 Jahre alte Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Bergungsarbeiten war die K331 zwischen Königsdahlum und Rhüden teilweise gesperrt.